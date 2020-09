2. LIGA: Spiel zwischen Subingen und Fulenbach ohne Sieger

Durch ein Eigentor ging Subingen in der 44. Minute in Führung. Pechvogel war Mischa Ehrenbolger. Den Ausgleich erzielte Nico Gradwohl in der 59. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Subingen, Adelmo Lanzi (90.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fulenbach, Stanko Imbach (73.) kassierte sie.

{Nach dem Unentschieden verliert Subingen zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 5. Subingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Biberist (Platz 9). Das Spiel findet am 3. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Fulenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Fulenbach hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fulenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Härkingen (Platz 7). Das Spiel findet am 4. Oktober statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Subingen - SC Fulenbach 1:1 (1:0) - Affolter, Subingen – Tore: 44. Eigentor (Mischa Ehrenbolger) 1:0.59. Nico Gradwohl 1:1. – Subingen: Schwaller Pascal, Baschung Leonardo, Csima Peter, Widmer Joshua, Pauli Sascha, Gasche Raphael, Linder Andreas, Moser Manuel, Moser Gianluca, Kocher Alain, Brunner Benjamin. – Fulenbach: Ehrenbolger Mischa, Gradwohl Nico, Wyss Lukas, Kunz Fabio, Wyss Emanuel, Wyss Jonas, Imbach Stanko, Ferrari Nico, Grimbichler Ramon, Albuquerque Sampaio Sandro, Markovic Miroslav. – Verwarnungen: 73. Stanko Imbach, 90. Adelmo Lanzi.

Tabelle: 1. FC Iliria 6 Spiele/18 Punkte (19:2). 2. FC Lommiswil 7/15 (15:10), 3. FC Olten 7/13 (16:10), 4. FC Klus-Balsthal 7/13 (18:14), 5. FC Subingen 7/11 (10:11), 6. FC Wangen b. O. 6/10 (19:10), 7. FC Härkingen 7/9 (12:16), 8. FC Bellach 7/7 (11:17), 9. FC Biberist 6/6 (9:12), 10. FC Mümliswil 6/6 (10:14), 11. SC Fulenbach 7/5 (10:19), 12. FC Oensingen 7/3 (7:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2020 23:18 Uhr.

Alle Details zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des SOFV.