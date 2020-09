2. LIGA: Lommiswil siegt gegen Wangen b. O. – Cedrik Hunziker trifft zum Sieg

Der Siegtreffer für Lommiswil gelang Cedrik Hunziker in der 60. Minute. Davor war es unentschieden gestanden. In der 20. Minute hatte Niklas Urosevic Lommiswil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Wangen b. O. fiel in der 39. Minute durch Lars Luterbacher.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wangen b. O. für Aaron Burkhardt (53.) und Blerim Bekteshi (85.). Eine Verwarnung gab es für Lommiswil, nämlich für Nicola Belloni (35.).

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 2).

Lommiswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4 (+3). Lommiswil hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Lommiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Bellach (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 13. September statt (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach der Niederlage büsst Wangen b. O. drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Wangen b. O. hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Wangen b. O. verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Wangen b. O. daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Klus-Balsthal. Diese Begegnung findet am 12. September statt (17.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Wangen b. O. 2:1 (1:1) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 20. Niklas Urosevic 1:0. 39. Lars Luterbacher 1:1. 60. Cedrik Hunziker 2:1. – Lommiswil: Bracher Tim, Herzog Lars, Belloni Nicola, Karpf Raphael, Neff Philipp, Choque Alessandro, Urosevic Niklas, Sonderegger Cyrill, Bachmann Gabor, Hunziker Cedrik, Ebel Jonas. – Wangen b.O.: Pavic Anton, Näf Kilian, Trgo Mateo, Dzombic Semir, Ziba Gezim, Moser Raphael, Preniqi Getuar, Kastrati Fatlum, Dibrani Patrik, Burkhardt Aaron, Jukic Josip. – Verwarnungen: 35. Nicola Belloni, 53. Aaron Burkhardt, 85. Blerim Bekteshi.

Tabelle: 1. FC Iliria 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Klus-Balsthal 5/10 (13:11), 3. FC Härkingen 5/9 (10:11), 4. FC Lommiswil 5/9 (9:8), 5. FC Subingen 4/7 (7:7), 6. FC Olten 5/7 (10:9), 7. FC Bellach 5/7 (10:10), 8. FC Wangen b. O. 5/7 (16:9), 9. FC Biberist 5/6 (7:9), 10. SC Fulenbach 4/4 (7:11), 11. FC Oensingen 5/3 (6:15), 12. FC Mümliswil 4/0 (4:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 01:05 Uhr.