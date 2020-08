2. LIGA: Lommiswil mit Auswärtssieg gegen Subingen

Den Auftakt machte Niklas Urosevic, der in der 6. Minute für Lommiswil zum 1:0 traf. In der 14. Minute baute Cedrik Hunziker den Vorsprung für Lommiswil auf zwei Tore aus (2:0). Jonas Ebel baute in der 38. Minute die Führung weiter aus (3:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Peter Csima in der 60. Minute für Subingen auf 1:3.

Bei Subingen sah Benjamin Brunner (63., 79.) die gelb-rote Karte. Eine gelbe Karte sah zudem Benjamin Brunner (63.) und Gianluca Moser (74.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lommiswil, Niklas Urosevic (87.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Lommiswil nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Das nächste Spiel trägt Lommiswil zuhause gegen das stark gestartete Team SC Fulenbach (Platz 3) aus. Diese Begegnung findet am Samstag (22. August) statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

In der Tabelle steht Subingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Für Subingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Samstag (22. August) statt (19.30 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Subingen - FC Lommiswil 1:3 (0:3) - Affolter, Subingen – Tore: 6. Niklas Urosevic 0:1. 14. Cedrik Hunziker 0:2. 38. Jonas Ebel 0:3. 60. Peter Csima 1:3. – Subingen: Schwaller Pascal, Baschung Leonardo, Dubach Patrick, Csima Peter, Moser Gianluca, Wiedmann Daniel, Linder Andreas, Gasche Raphael, Flury Kai, Pauli Sascha, Brunner Benjamin. – Lommiswil: Bracher Tim, Herzog Lars, Belloni Nicola, Karpf Raphael, Neff Philipp, Dornbierer Philipp, Urosevic Niklas, Sonderegger Cyrill, Hunziker Cedrik, Roth Marco, Ebel Jonas. – Verwarnungen: 63. Benjamin Brunner, 74. Gianluca Moser, 87. Niklas Urosevic – Ausschluss: 79. Benjamin Brunner.

Alle Spiele der Runde: FC Härkingen - FC Mümliswil 1:0, FC Iliria - FC Klus-Balsthal 4:0, FC Subingen - FC Lommiswil 1:3, SC Fulenbach - FC Olten 2:2, FC Biberist - FC Oensingen 2:4, FC Wangen b.O. - FC Bellach 2:2.

Tabelle: 1. FC Härkingen 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Iliria 2/6 (6:1), 3. SC Fulenbach 2/4 (4:3), 4. FC Oensingen 2/3 (5:4), 5. FC Lommiswil 2/3 (4:3), 6. FC Subingen 2/3 (3:4), 7. FC Biberist 2/3 (3:4), 8. FC Klus-Balsthal 2/3 (3:6), 9. FC Olten 2/1 (3:4), 10. FC Bellach 2/1 (2:3), 11. FC Wangen b.O. 2/1 (4:6), 12. FC Mümliswil 2/0 (2:4).

Alle Details zum Spiel finden Sie auf der Seite des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.