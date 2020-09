2. LIGA: Lommiswil mit Auswärtserfolg bei Bellach

Das Skore eröffnete Niklas Urosevic in der 9. Minute. Er traf für Lommiswil zum 1:0. Cyril Pickel glich in der 28. Minute für Bellach aus. Es hiess 1:1. Andrin Zumstein schoss Lommiswil in der 29. Minute zur 2:1-Führung. In der 84. Minute sorgte Niklas Urosevic für den Schlusspunkt: Er traf zum 3:1.

Im Spiel gab es total neun Karten. Lommiswil kassierte sechs gelbe Karten. Bei Bellach erhielten Rok Shkoreti (32.), Shaban Arifi (52.) und Behar Bilalli (86.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lommiswil. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Für Lommiswil ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel trifft Lommiswil zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Oensingen. Die Partie findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Nach der Niederlage büsst Bellach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Bellach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bellach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Bellach - FC Lommiswil 1:3 (1:2) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 9. Niklas Urosevic 0:1. 28. Cyril Pickel 1:1. 29. Andrin Zumstein 1:2. 84. Niklas Urosevic 1:3. – Bellach: Palermo Luca, Pavlovic Igor, Shkoreti Rok, Kocher Yves, Mascolo Valerio, Schärer Yanis, Pickel Cyril, Arifi Shaban, Pervorfi Domenik, Hess Sascha, Marthaler Kevin. – Lommiswil: Bracher Tim, Herzog Lars, Belloni Nicola, Karpf Raphael, Amiet Lukas, Choque Alessandro, Urosevic Niklas, Bachmann Gabor, Sonderegger Cyrill, Hunziker Cedrik, Ebel Jonas. – Verwarnungen: 32. Rok Shkoreti, 42. Gabor Bachmann, 52. Shaban Arifi, 56. Nicola Belloni, 70. Niklas Urosevic, 80. Cyrill Sonderegger, 85. Lukas Ebel, 86. Behar Bilalli, 94. Philipp Neff.

Tabelle: 1. FC Iliria 6 Spiele/18 Punkte (19:2). 2. FC Lommiswil 6/12 (12:9), 3. FC Olten 6/10 (13:9), 4. FC Subingen 6/10 (9:10), 5. FC Klus-Balsthal 6/10 (14:14), 6. FC Wangen b. O. 6/10 (19:10), 7. FC Härkingen 6/9 (11:13), 8. FC Bellach 6/7 (11:13), 9. FC Biberist 6/6 (9:12), 10. FC Mümliswil 6/6 (10:14), 11. SC Fulenbach 6/4 (9:18), 12. FC Oensingen 6/3 (6:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2020 18:17 Uhr.