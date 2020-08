2. LIGA: Favorit Klus-Balsthal siegt gegen Fulenbach

In der zweiten Halbzeit erzielte Klus-Balsthal über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen. Fulenbach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Klus-Balsthal waren: Skender Zeqiri (2 Treffer), Denis Kostadinovic (2 Treffer) und Marco Scherrer (1 Treffer). Einziger Torschütze für Fulenbach war: Nebojsa Markovic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Reto Uebelhart von Klus-Balsthal erhielt in der 10. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Klus-Balsthal den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Fulenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 10).

Unverändert liegt Klus-Balsthal auf Rang 3. Das Team hat sieben Punkte. Klus-Balsthal hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es daheim gegen FC Biberist (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (19.30 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

In der Tabelle liegt Fulenbach weiterhin auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Fulenbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fulenbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Mümliswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 6. September (14.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Klus-Balsthal 1:5 (1:2) - Bad, Fulenbach – Tore: 32. Denis Kostadinovic 0:1. 37. Skender Zeqiri 0:2. 45. Nebojsa Markovic 1:2. 46. Skender Zeqiri 1:3. 76. Denis Kostadinovic 1:4. 84. Marco Scherrer 1:5. – Fulenbach: Ehrenbolger Mischa, Gradwohl Nico, Ferrari Nico, Kunz Fabio, Fischer Florian, Wyss Jonas, Boss Yanick, Ehrenbolger Yves, Premori Flavio, Markovic Nebojsa, Markovic Miroslav. – Klus-Balsthal: Andric Zoran, Bruttel Noah, Furcillo Davide, Bilalli Florim, Achermann Roger, Scherrer Marco, Uebelhart Reto, Berger Sascha, Petrovic Risto, Kostadinovic Denis, Zeqiri Skender. – Verwarnungen: 10. Reto Uebelhart.

Alle Spiele der Runde: FC Biberist - FC Lommiswil 2:0, FC Wangen b. O. - FC Olten 5:1, SC Fulenbach - FC Klus-Balsthal 1:5, FC Härkingen - FC Iliria 0:3

Tabelle: 1. FC Iliria 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Bellach 4/7 (10:6), 3. FC Klus-Balsthal 4/7 (10:9), 4. FC Wangen b. O. 4/7 (15:7), 5. FC Härkingen 4/6 (8:10), 6. FC Lommiswil 4/6 (7:7), 7. FC Biberist 4/6 (5:6), 8. FC Subingen 3/4 (5:6), 9. FC Olten 4/4 (6:9), 10. SC Fulenbach 4/4 (7:11), 11. FC Oensingen 4/3 (5:13), 12. FC Mümliswil 3/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.