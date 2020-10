2. LIGA: Denis Kostadinovic führt Klus-Balsthal mit fünf Toren zum Sieg gegen Oensingen

In der zweiten Halbzeit erzielte Klus-Balsthal über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen. Oensingen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 77. Minute zum zwischenzeitlichen 1:7.

Matchwinner für Klus-Balsthal war Denis Kostadinovic, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Klus-Balsthal waren: Skender Zeqiri (1 Treffer), Risto Petrovic (1 Treffer) und Ferhat Capan (1 Treffe.) einziger Torschütze für Oensingen war: Eldin Dervisevic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Engel von Oensingen erhielt in der 18. Minute die gelbe Karte.

Klus-Balsthal hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 26 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Oensingen ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.6 (Rang 12).

Klus-Balsthal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 3. Klus-Balsthal hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Olten (Platz 5). Das Spiel findet am 10. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Oensingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Oensingen hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Oensingen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Mümliswil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Donnerstag (8. Oktober) statt (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Oensingen - FC Klus-Balsthal 1:8 (0:3) - Bechburg, Oensingen – Tore: 18. Denis Kostadinovic (Penalty) 0:1.28. Denis Kostadinovic 0:2. 43. Denis Kostadinovic 0:3. 50. Denis Kostadinovic 0:4. 64. Denis Kostadinovic 0:5. 66. Skender Zeqiri (Penalty) 0:6.74. Ferhat Capan 0:7. 77. Eldin Dervisevic 1:7. 90. Risto Petrovic 1:8. – Oensingen: Isovic Dzenan, Engel Fabio, Radonjic Radislav, Bogucanin Elvedin, Bigzad Ahmad Jawid, Dervisevic Eldin, Qadraku Sherif, Saner Simon, Kiala Mingiedi Mambo Baudryck, Djuric Bojan, Prenaj Samoell. – Klus-Balsthal: Andric Zoran, Novo Ferreira Tiago André, Furcillo Davide, Bilalli Florim, Bruttel Noah, Scherrer Marco, Milosevic Kosta, Berger Sascha, Uebelhart Reto, Kostadinovic Denis, Zeqiri Skender. – Verwarnungen: 18. Fabio Engel.

Tabelle: 1. FC Iliria 8 Spiele/18 Punkte (27:14). 2. FC Wangen b. O. 8/16 (29:16), 3. FC Klus-Balsthal 8/16 (26:15), 4. FC Lommiswil 7/15 (15:10), 5. FC Olten 7/13 (16:10), 6. FC Subingen 7/11 (10:11), 7. FC Härkingen 7/9 (12:16), 8. FC Biberist 7/9 (13:15), 9. FC Bellach 8/8 (13:19), 10. FC Mümliswil 8/7 (13:18), 11. SC Fulenbach 7/5 (10:19), 12. FC Oensingen 8/3 (8:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2020 23:49 Uhr.