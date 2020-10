2. LIGA: Bellach und Mümliswil teilen sich Punkte

Zweimal legte Mümliswil vor, zweimal glich Bellach aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Mümliswil: Nicola Ackermann brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Bellach glich in der 20. Minute durch Alessandro Fragale aus. In der 29. Minute war es an Mario Simic, Mümliswil 2:1 in Führung zu bringen. Für den Ausgleich für Bellach zum Schlussresultat von 2:2 war Alessandro Fragale in der 78. Minute besorgt. Für den Torschützen war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mümliswil sah Nicola Ackermann (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Nicola Ackermann (72.). Eine Verwarnung gab es für Bellach, nämlich für Shaban Arifi (49.).

Bellach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 9. Bellach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Iliria. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Mümliswil hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mümliswil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Oensingen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (8. Oktober) (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Bellach - FC Mümliswil 2:2 (1:2) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 6. Nicola Ackermann 0:1. 20. Alessandro Fragale 1:1. 29. Mario Simic 1:2. 78. Alessandro Fragale 2:2. – Bellach: Palermo Luca, Zekiri Ferat, Shkoreti Rok, Kocher Yves, Ammon Michael, Marthaler Kevin, Arifi Shaban, Xhema Alban, Schärer Yanis, Hess Sascha, Fragale Alessandro. – Mümliswil: Gradwohl Fabio, Bader Fabian, Nussbaumer Silvan, Ackermann Jerome, Ackermann Dominik, Disler Janik, Ackermann Nicola, Disler Robin, Ackermann Andreas, Wyser Roger, Simic Mario. – Verwarnungen: 49. Shaban Arifi, 72. Nicola Ackermann – Ausschluss: 90. Nicola Ackermann.

Tabelle: 1. FC Iliria 8 Spiele/18 Punkte (27:14). 2. FC Wangen b. O. 8/16 (29:16), 3. FC Klus-Balsthal 8/16 (26:15), 4. FC Lommiswil 7/15 (15:10), 5. FC Olten 7/13 (16:10), 6. FC Subingen 7/11 (10:11), 7. FC Härkingen 7/9 (12:16), 8. FC Biberist 7/9 (13:15), 9. FC Bellach 8/8 (13:19), 10. FC Mümliswil 8/7 (13:18), 11. SC Fulenbach 7/5 (10:19), 12. FC Oensingen 8/3 (8:29).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 17:52 Uhr.