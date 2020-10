So schick ist das das Corona-Brügglifeld geworden: Nun wartet der FC Aarau sehnlichst auf die Bewilligung

Rund 50 Helfer finden sich am Tag, nachdem der FC Aarau auswärts gegen Stade Lausanne-Ouchy 1:1 gespielt, im Stadion Brügglifeld ein: Die Montage der ersten 1600 von insgesamt 2600 Sitzschalen auf den Stehrampen steht an. Um 10 Uhr ist Arbeitsbeginn, eine Stunde später bereits ist die Arbeit getan. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Analog zur Hauptrtibüne sind die Sitzschalen in den Klubfarben Schwarz, Rot und Weiss gehalten. Die Spieler und der Trainerstaff, die zum Training eintrudeln, bleiben stehen, zücken für Fotos ihre Handys und sind ausnahmslos begeistert.