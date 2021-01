Podcast mit dem Aargauer Fussball-Nationalspieler Loris Benito

In dieser Folge des «aargauersport.ch"-Podcasts durften wir mit dem Aarauer Fussball-Natispieler Loris Benito ein spannendes und offenes Gespräch über seine bisherige Karriere, die turbulente Zeit in Bordeaux, seinen Bezug zur Region Aarau und seinen dreiwöchigen Abstecher als Praktikant in die Privatwirtschaft führen.