Die Vorentscheidung zugunsten der Amerikaner fiel zu Beginn des Mitteldrittels, als Ryan Donato und James Wisniewski innerhalb von 44 Sekunden zum 2:0 trafen. Mark Arcobello, der Stürmer des SC Bern, erhöhte in der 34. Minute auf 3:0, ehe Peter Ceresnak noch vor der zweiten Drittelspause der Anschlusstreffer für die Osteuropäer gelang.

Für die endgültige Entscheidung zugunsten der USA sorgte Garrett Roe Mitte des Schlussdrittels. Der Zug-Söldner schloss eine herrliche Kombination zum 4:1 ab. Den Schlusspunkt setzte noch einmal Donato mit einem Treffer in Überzahl.

Die beiden Teams waren bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen. Damals siegte die USA 2:1. In den Viertelfinals treffen die Olympia-Zweiten von 2002 und 2010 am Mittwoch auf Tschechien, den Sieger der Vorrundengruppe A (mit der Schweiz). Den bislang letzten Olympiasieg im Eishockey der Männer holten die USA 1980 in Lake Placid.