Buechibärger – Jass mit neuem Teilnehmerrekord

Bereits am Freitag konnte der Verein Pro Buechibärg anlässlich der Hornusserfeste in Messen ihren alljährlichen Jassanlass durchführen. In der bestens geeigneten Infrastruktur konnte ein neuer Teilnehmerrekord verzeichnet werden. So durfte Jassleiter Ueli Stebler 108 Jasserinnen und Jasser aus nah und fern begrüssen.

Nach 36 mal «Spielgeben» in drei Runden konnte Bruno Hürzeler, (Oensingen) als Sieger ausgerufen werden. Das Goldvreneli, gespendet von der Spar-und Leihkasse Bucheggberg fand so den Weg ins Gäu.

Veteranentag am Freitagabend

Ebenfalls am Freitag fand der NOHV Veteranentag-Mitte statt. Die 81 Veteranen vom ehemaligen Solothurner Kantonalen Hornusserverband spielten in sechs zusammengewürfelten Mannschaften in vier Kategorien um den Tagessieg. Bei den Ältesten vom Jahrgang 1932 – 1947 gewann Paul Kopp, (Lüsslingen-Nennigkofen) vor Otto Kurt (Zuchwil) und Erhard Gasche (Obergerlafingen). Bei den Jahrgängen 1948-1954 seht Rolf Binggeli (Zuchwil) zuoberst auf dem Podest. Vor Hans Winistörfer (Winistorf-Seeberg) und Heinz Binggeli (Zuchwil).

Bei den Jahrgängen 1955-1961 gab es einen Doppelsieg für Recherswil-Kriegstetten durch Michael Schwaller, gefolgt von Erich Gasche. Dritter wurde der Wirt aus Unterramsern von der HG Aetingen, Edgar Bandi. Bei den „Jüngsten“ Jahrgängen 1962-1969 gewann Hanspeter Moser (Zuchwil) vor Walter Wyss (Lüsslingen-Nennigkofen) und Thomas Moser (Zuchwil).

Samstag 26. August NOHV 1. und 2. Stärkeklasse

Recherswil-Kriegstetten A gewinnt in der 1. Stärkeklasse das Nordostschweizerische Verbandsfest mit dem knappst möglichen Vorsprung von einem Punkt auf Zuchwil A. Das dritte Trinkhorn geht an Lyss A. In der Einzelwertung gewinnt Christoph Schenk (Recherswil-Kriegstetten) vor seinem Klubkameraden Michael Spichiger und Emanuel Reist (Winistorf-Seeberg A). Bester Nachwuchshornusser ist Noel Wittwer (Zuchwil B).

In der 2. Stärkeklasse siegt Biberist –Dorf vor Winterthur A und Aetingen A. Alle profitierten von einem Numero das Nennigkofen-Lüsslingen kassierte, die doch klar am meisten Schlagpunkte aufweisen. Die Einzelwertung gewinnt Samuel Däppen (Lüsslingen-Nennigkofen) vor seinem Klubkameraden Matthias Laubscher und Dominic König (Biel-Schwadernau A). Bester Nachwuchshornusser ist Kaya Ari (Recherswil-Kriegstetten).

Sonntag 27. August NOHV 3. und 4. Stärkeklasse

In der 3. Stärkeklasse gewinnt Diessbach b. Büren vor Rüti-Büren und Aeschi B. Als Einzelschläger war Thomas Moser der beste vor Andreas Buchser (Frauenfeld) und Reto Binggeli (Obfelden). Bester Nachwuchshornusser ist Raffael Rufer (Diessbach b. Büren). Die Diessbacher kamen fast nicht mehr vom Festplatz, durften sie doch gleich auch noch den Sieg von ihrem Christian Stucki am Unspunnenschwinget feiern.

In der 4. Stärkeklasse gewinnt Halten vor Selzach-Solothurn und Studen-Madretsch. Alle Einzelschläger auf dem Podest verzeichnen die gleiche Punktzahl. So mussten die längeren Streiche entscheiden. So gewinnt Christoph Bigler vor Urs Jufer und Martin Baumann. Bester Nachwuchsmann ist Lukas Staub aus Lohn.