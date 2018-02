Dezember 2014: Der Oltner Verwaltungsrat zieht die Reissleine und entlässt Trainer Scott Beattie. Der Kanadier hatte im November 2012 einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. Heikki Leime übernimmt den Klub und führt ihn im Frühjahr in den NLB-Final. Es sind die letzten Playoffs, die nach dem Gusto des EHC Olten verlaufen. Im Jahr darauf scheitert auch der Finne: Nach Spiel vier im Halbfinal und einem 1:3-Rückstand gegen Ajoie übernimmt ad interim der verletzte Ausländer Eric Beaudoin. Es ändert nichts am Ausgang der Serie. Mit Maurizio Mansi setzt der EHCO im Sommer 2016 auf einen unbekannten Trainer. Das Verhältnis währt nur für kurze Dauer. Mansi muss den Klub bereits im Januar 2017 verlassen. Auf ein unbeschriebenes Blatt folgt ein Schwede mit grossem Palmarès. Bengt-Ake Gustafsson soll in der Dreitannenstadt Gleiches wie im Emmental vollbringen. Mit Langnau stieg er 2016 in die NLA auf. Trotz illustrem Namen an der Bande scheitert der EHCO bereits im Viertelfinal an Rapperswil. Ein gutes Jahr nach seinem Amtsantritt ist auch Gustafssons Zeit in Olten bereits wieder abgelaufen. (YAS)