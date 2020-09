Wenn die ganze Familie anpackt: Wie der EHC Olten in zwei Tagen 2000 Sitzplätze im Kleinholz einbaute

Rund 2000 Sitze wurden zusätzlich zu den 890 Sitzplätzen auf der Haupttribüne temporär verbaut, damit man gerüstet ist für die am 2. Oktober startende Corona-Saison, in welcher nur Sitzplatzfans zugelassen sein werden.

Dass das Stadion innert weniger als 48 Stunden diesen Wandel erleben konnte, dafür brauchte es zahlreiche Helfer.

Den Anfang machten nebst einer Handvoll Arbeiter der zuständigen Gerüstebaufirma Nüssli am Montagmorgen Donatoren, Sponsorenvertreter und auch dem EHCO nahestehende Rentner. Es wurde gehämmert und geschraubt, während die erste Mannschaft ihr Morgentraining absolvierte.

Das Team von Trainer Fredrik Söderström wiederum zog die Arbeiterhandschuhe am Nachmittag an. Geplant war nach dem Mittagessen einen Einsatz von 90 Minuten, es wurde schliesslich die doppelte Zeit daraus. Das Team hatte sich aufgeteilt in Gruppen. Die einen schraubten Sitze fest, während andere diese durch das gesamte Stadion an den korrekten Platz transportierten.

«Es war mal etwas anderes. Ich glaube, es hat allen Spass gemacht», sagt der derzeit angeschlagene Verteidiger Nico Gurtner. Und Verteidiger Dan Weisskopf gefiel den Zusammenhalt: «Solche Sachen gehen nur gemeinsam. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es war ein langer Tag, aber es hat sich gelohnt. Es sieht jetzt schön aus, die Vorfreude auf die Saison steigt.»