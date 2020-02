Wenn die EHCO-Teamleader erwachen: Die erste Sturmlinie ging beim 7:0-Sieg voran

Man musste sich gestern als Matchbesucher erst einmal daran gewöhnen: Weil es in den Playoffs auch in Sachen Skorerpunkte wieder von Null beginnt, hiess der EHCO-Topskorer diesmal Jewgeni Schirjajew. Das letzte Spiel, in dem nicht Dion Knelsen als Topskorer auflief, datiert vom 12. Oktober 2019 – der Mann in Gelb damals: ­Marco Truttmann.

Von wem er übernahm, daran konnte sich Dion Knelsen erinnern. Der Kanadier muss über die Frage, ob er ohne das auffällige Topskorer-Dress etwas leichtfüssiger aufspielen konnte, schmunzeln. «Ganz ehrlich: Ich vermisse es nicht und gebe es auch immer gerne ab», sagt er. Es sei gewiss eine Auszeichnung, dass man vieles persönlich richtig mache im Team, «aber es ist Tatsache, dass man als Topskorer eben auch mehr Aufmerksamkeit der Gegenspieler auf sich zieht, mehr Schläge einstecken muss und härter angegangen wird», sagt Knelsen und fühlte sich nach einem Garderobengespräch mit Jewgeni Schirjajew nach dem beeindruckenden 7:0-Sieg in seiner Aussage bestärkt.