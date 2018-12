Er war im Donnerstags-Training der einzige Spieler mit dem roten «Kein-Kontakt»-Shirt auf dem Eis: Lukas Haas. Der EHCO-Captain hat sich von seiner akuten Blinddarm-Entzündung so weit erholt, dass er zumindest wieder mittrainieren kann. Noch nicht so weit ist dafür Verteidiger Anthony Rouiller, dessen ursprünglich anberaumte Pause von vier Wochen nach seiner Knieverletzung eigentlich vorüber wäre. An ein Comeback ist allerdings noch nicht zu denken. Gewisse Bewegungen funktionieren recht gut, bei anderen fühlt er sich auf dem Eis noch unsicher, sagt Rouiller, der nichts überstürzen möchte und erst an eine Rückkehr denkt, wenn sich sein Knie wieder hundertprozentig gut anfühlt. Zumal bis zu den Playoffs noch genügend Spiele auf dem Programm stehen, um im Hinblick auf die entscheidende Meisterschaftsphase in Schwung zu kommen. Noch völlig in den Sternen steht, wann Marco Truttmann nach seiner Gehirnerschütterung wieder zum Einsatz kommen könnte. Ansonsten heisst die Devise von EHCO-Headcoach Chris Bartolone: «Never change a winning team.» Das Team wird heute in Pruntrut in derselben Formation auflaufen wie beim 7:3-Sieg in La Chaux-de-Fonds. (ku)