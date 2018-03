Der EHC Olten gewinnt vor heimischem Publikum das fünfte Playoffspiel gegen den HC Thurgau nach einer sensationellen Wende 4:3 nach Verlängerung. Nun führen die Oltner die Serie 3:2 an und können am Freitag mit einem Auswärts-Sieg in den Playoff-Halbfinal einziehen.