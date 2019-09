Eishockey kann so einfach sein! Spielfreude, schnelle Beine, Aufopferung und noch ein paar Tore. Fertig ist das Rezept, welches oft drei Punkt einbringt und für Glücksgefühle bei allen Beteiligten sorgt. Der EHC Olten brachte am Tag nach der blamablen Vorstellung bei der 1:2-Auftaktniederlage in Winterthur all diese Zutaten mit ins Kleinholz, wo die knapp 3500 Zuschauer Zeuge eines wunderbaren Eishockeyspiels wurden. Mit den Powermäusen als verdiente Sieger.