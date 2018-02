Der EHC Olten wird in den nächsten Tagen (vielleicht noch heute) einen dritten Ausländer (den insgesamt fünften der laufenden Saison) unter Vertrag nehmen.

Man steht offenbar mit vier Kandidaten in Kontakt, wobei sich ein Spieler als Wunschlösung herauskristallisiert hat. Am 23. Februar, also zwei Tage vor dem Playoff-Auftakt, wäre die Transfer-Deadline.