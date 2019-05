Zur Halbzeit lagen die Grenchner noch vier Punkte hinter Leader FC Iliria. Mit sieben Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage gegen Fulenbach am ersten Spieltag. Im Winter gab es bezüglich des Kaders nur eine Veränderung: Auf Leihbasis vom FC Solothurn stiess Mittelfeldspieler Visar Aliu zu den Grenchnern. Nachdem das erste Spiel der Rückrunde gegen Fulenbach verschoben werden musste, leistete sich Grenchen Ende März wie schon zu Saisonbeginn einen Fehlstart und kassierte gegen den FC Lommiswil überraschend die zweite Niederlage in der laufenden Meisterschaft.

«Wir gewannen in der Vorbereitung im Winter jedes Spiel, auch gegen Solothurn und Subingen. Vielleicht ist es uns zu gut gelaufen und wir brachten deshalb beim Rückrundenstart ein paar Prozent zu wenig auf den Platz. Und ein bisschen Zufall war sicher auch dabei», ergründet Mirko Recchiuti.

Vier Tage später nahm sein Team Revanche am SC Fulenbach für die Vorrundenniederlage und gewann danach auch die folgenden fünf Spiele. Unter anderem den Spitzenkampf gegen den FC Iliria. «Mit den Leistungen in den letzten Wochen bin ich sehr zufrieden», blickt Recchiuti zurück. «Die Resultate waren auch in der Vorrunde gut, die Mannschaft hat aber noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht.»

Leader nach Verlustpunkten

Der Spitzenreiter FC Iliria dagegen schwächelte und gab jüngst gegen den SC Fulenbach und den FC Mümliswil Punkte ab. «Für uns war klar, dass wir das Direktduell gewinnen müssen, um noch eine Chance zu haben auf Platz eins. Das ist uns verdient gelungen und die Niederlage hat bei ihnen zu einem kleineren Einbruch geführt.»

Jetzt sind die Grenchner nur noch drei Punkte hinter dem FC Iliria, haben aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Bei Punktgleichheit entscheiden die Strafpunkte und da hat der FCG die Nase deutlich vorne. Die Recchiuti-Elf hat ihr Schicksal somit in den eigenen Händen. Und das Restprogramm klingt machbar: Croatia und Blustavia daheim und zum Schluss Mümliswil auswärts.