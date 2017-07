Am kommenden Donnerstag, 6. Juli, findet am Mittag beim EHC Olten die wohl wichtigste Generalversammlung seit Jahren statt. Die Aktionäre wählen einen fast komplett neuen Verwaltungsrat, der künftig 10 Personen stark sein soll, wie der EHC Olten in einer Mitteilung bekannt gibt.

Dieses verhältnismässig grosse Gremium beabsichtigt, sich in einem Ressort-System neu zu organisieren und, zusammen mit der operativen Leitung, in Ausschüssen tätig zu sein. Nebst dem sportlichen Erfolg wurden drei Hauptzielvorgaben definiert:

Gesunde Finanzen Nachhaltiger Ausbau des Nachwuchsbereiches Ausbau und Verbesserung der Strukturen

Gut vernetzte Persönlichkeiten

Nachdem man den Frühling bereits genutzt hat, eine sportlich kompetitive Mannschaft zusammenzustellen, setzt man nun auch in der Organisation ein starkes Zeichen in Richtung Aufstieg.

Angesichts der überaus gut vernetzten Persönlichkeiten dürfte die Wahl des Verwaltungsrates am kommenden Donnerstagmittag zu einer einstimmigen Formsache verkommen.

Die Übersicht des neuen Verwaltungsrates:

Präsident: Marc Thommen, Hägendorf

Marc Thommen soll der neue starke Mann beim EHC Olten sein: Der 48-Jährige ist Architekt und Unternehmer. Er beschäftigt als Delegierter und Präsident der W. Thommen AG rund 40 Personen. Vor zwei Jahren hatte er die Geschäftsführung des Betriebs abgegeben, die er im Jahr 2000 von Vater Walter Thommen übernommen hatte. Marc Thommen engagiert sich zudem als FDP-Politiker, kandidierte 2015 als Nationalrat, wurde jedoch nicht gewählt. Er gilt als überaus gut vernetzt und ist grosser Eishockey-, Ski- und Tennisfan.







Mitglied VR: Rolf Riechsteiner, Bern

Rolf Riechsteiner, dipl. Kulturingenieur ETH, ist Geschäftsführer und Mitinhaber der BSB+Partner, Ingenieure und Planer. Der 45-Jährige präsidiert zudem den Industrie- und Handelsverein Thal-Gäu Bipperamt und sitzt im Verwaltungsrat der Clientis-Bank im Thal.

Mitglied VR: Marius Studer, Starrkirch-Wil

Marius Studer ist bekannter Gastro-Unternehmer. Der 59-Jährige führte die Astoria Gastronomie AG, verkaufte diese jedoch per 1. Juli 2016. Heute hat Studer beratende Funktionen als Gastrounternehmer.

Mitglied VR: Fabian Aebi, Rickenbach

Fabian Aebi ist Generalagent der Versicherung «Die Mobiliar» in Olten. Ausserdem war der 51-Jährige bis 2016 Präsident des Gewerbe Olten.

Mitglied VR: Jürg Brupbacher, Olten

Jürg Brupbacher ist Vermögensverwalter und Geschäftsführer der eigenen JBV Vermögensverwaltung AG. Zuvor sammelte er Erfahrung als Anlageberater bei den Grossbanken UBS und Julius Bär und sass in den 90er-Jahren in der Direktion der Soba.

Mitglied VR: Max Feuz, Däniken

Max Feuz, 59-jährig, ist Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der in Däniken ansässigen e+h Service AG, welche zu den führenden Handelsunternehmen für Markenartikel aus den Bereichen Haushalt, Geschenke, Werkzeug, Gartenmöbel und Gartentechnik gehört.

Mitglied VR: Christian Werner, Olten

Christian Werner ist selbständiger Rechtsanwalt in der Oltner Anwaltskanzlei Bont Bitterli Meier. Der 33-Jährige SVP-Politiker sitzt seit 2005 im Oltner Gemeinderat und seit 2009 im Solothurner Kantonsrat, in welchem er sich als Präsident der SVP-Fraktion, Vizepräsident der Justizkommission, Vorsitzender des Gerichtsausschusses sowie als Vorstandsmitglied der parlamentarischen Gruppe Wirtschaft + Gewerbe engagiert.

Mitglied VR: Yannick Erb, Solothurn

Yannick Erb, 31-jährig, ist Inhaber und Geschäftsführer der Korff AG. 2014 hat er das Familienunternehmen von seinem Vater übernommen. Das Unternehmen hat sich auf die massgeschneiderte Bearbeitung von Alufolien spezialisiert. Erb gehört seit einem Jahr dem EHCO-Verwaltungsrat an und stand dieser Zeitung bereits bei seinem Eintritt Red und Antwort.

Mitglied VR: Urs Hagmann, Starrkirch-Wil

Urs Hagmann ist Unternehmer und Inhaber der UMP Invest AG (ehemals Hagmann Hosenmode AG). Der 67-Jährige gehört nach einer Auszeit seit 2016 wieder dem EHCO-Verwaltungsrat an.

Mitglied VR: Roger Rettenmund, Schönenwerd

Roger Rettenmund ist Immobilientreuhänder und Geschäftsführer der Avida Immobilien-Treuhand AG. Der 50-Jährige ist der amtsälteste EHCO-Verwaltungsrat.

