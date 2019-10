Vertragsauflösung! Stürmer Marco Truttmann verlässt per sofort den EHC Olten

Es ist der Paukenschlag am Rande des Heimspiels zwischen dem EHC Olten und den Ticino Rockets: Die Powermäuse lösen den Vertrag mit Stürmer Marco Truttmann vorzeitig und per sofort auf. Die beiden Parteien haben am Donnerstagnachmittag eine entsprechende Einigung erzielt. Das Gespräch sei «fair und konstruktiv» über die Bühne gegangen. Man habe eine Lösung gefunden, die für beide Parteien stimme, heisst es beim EHCO.

Wie die Einigung, quasi der Vertrag der Vertragsauflösung, im Detail aussieht, ist unklar. Der EHC Olten verweist auf ein vereinbartes Stillschweigen beider Parteien. Geschäftsführer Patrick Reber betont aber auf Nachfrage, dass man Marco Truttmann, «ein verdienstvoller Spieler», «keine Steine in den Weg» legen wolle. Zwischen den Zeilen dürfte das wohl zu bedeuten haben, dass Truttmann durchaus bei einem anderen Verein, ja direkten Konkurrenten des EHC Olten, anheuern dürfte.

Ob aber überhaupt ein Interesse eines Klubs besteht, ist nach der unrühmlichen Geschichte, die sich in der Liga herumgesprochen hat, anzuzweifeln. Es wäre deshalb nicht auszuschliessen, dass Truttmann – 34-jährig und im Herbst seiner Spitzensportkarriere – sich mit einem abrupten Karriereende befassen muss. Truttmann darauf angesprochen meinte lediglich, dass er das Thema erst mal verdauen wolle.