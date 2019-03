In einer 45-minütigen Physio-Sitzung lässt sich EHCO-Ausländer Bryce Gervais am Donnerstagmorgen, keine 12 Stunden nach dem Spiel, nach dem offiziellen Eistraining zurechtbiegen und wiederherstellen. Kaum einem anderen EHCO-Spieler sah man den Abnützungskampf der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen den SC Langenthal besser an als ihm. Etwas schwerfällig erscheint er zum Interview. Ist er verletzt? «Nein, nein. Nur ein bisschen angeschlagen. Das normale Zeugs halt nach einem Spiel», sagt Gervais schmunzelnd.

Zu besonders viel Schlaf ist er nicht gekommen, gibt Gervais Einblicke in seine Gefühlswelt. «Nach solchen emotional aufwühlenden Spielen ist das Einschlafen etwas schwieriger», sagt er. Wild kreisten seine Gedanken umher. Gedanken über viel zu viele Chancen, die sie ausgelassen hätten. Gedanken aber insbesondere an eine Szene, in welcher er selber Hauptdarsteller war: In doppelter Überzahl stand Gervais sieben Minuten vor Schluss nach erfolgreicher Störarbeit von Lukas Haas und Silvan Wyss plötzlich alleine mit der Scheibe am Stock vor SCL-Torhüter Wüthrich. Und macht eigentlich alles richtig. Er tanzt den überaus starken Oberaargauer Rückhalt aus, doch der Fanghandschuh schnappt dennoch zu. Gervais: «Ich dachte, ich hätte ihn schon geschlagen, doch dann zeigte er eine wirklich starke Parade.»