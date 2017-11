Am Tiebreak geschnuppert

Aller guten Dinge sind drei. Nach einem 5:10-Rückstand schafften die Gerlafingerinnen endlich einmal eine dauerhafte Wende und sie gewannen den dritten Satz mit 25:22. Selbst auf die Gefahr hin, dass es langweilig werden könnte – vierter Satz, vierter klarer Rückstand für «Ginggu». Und wieder waren die Emotionen plötzlich wieder da.

Vania Hug machte einen tollen Punkt nach dem anderen. Beim 17:13 glaubten die Zuschauer im Kirchacker an den 2:2-Ausgleich. Aber dann gaben die Gerlafingerinnen das Momentum wieder kampflos aus der Hand. Therwil legte einen Zacken zu und gewann Satz und Match letztlich verdient.

Hoffnung auf die Abstiegsrunde

«Wir haben heute gut gespielt. Trotz der Niederlage», meinte am Ende Vania Hug. Spass und Leidenschaft waren nicht nur bei ihr zu erkennen. Es fehlte aber an diesem Samstag noch eine zweite Frau, welche wie Hug den anderen Spielerinnen Feuer unterm Hintern machen kann.

Und so bleibt Gerlafingen in der Nationalliga B bis auf weiteres nur der letzte Platz in der Westgruppe. Die gezeigte Leistung weckt aber Hoffnung auf die kommende Abstiegsrunde. «Es gibt mehrere Teams, gegen die die Gerlafingerinnen gewinnen können», meint zum Beispiel Therwils Trainer Christian Siebenhaar. «Ich denke, sie werden sich in der Abstiegsrunde durchsetzen können.»

Kräftemessen mit den Vereinen aus der Westschweiz

Zuerst warten auf den VBC Gerlafingen aber in der Rückrunde der Qualifikation noch die beiden Kräftemessen mit den Vereinen aus der Westschweiz. Am kommenden Samstag gastieren die Gerlafingerinnen beim Tabellenfünften Neuenburg UC.

Eine Woche später trifft der VBC Gerlafingen daheim auf Fribourg, das auf Platz sechs klassiert ist. Zum Abschluss des Kalenderjahres steht schliesslich noch das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Fides Ruswil an für die Equipe von Trainer Thomas Nyffenegger.