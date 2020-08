Über den Umweg Härkingen in Wangens erste Mannschaft

Dass ein Spieler den FC Härkingen verlässt, kommt selten vor. Kilian Näf verbrachte zwei Saisons bei den A-Junioren und fünf in der ersten Mannschaft des FC Härkingen. Bereits im Winter hatte der FC Wangen bei Olten angeklopft; während der Corona-Zwangspause sagte Näf zu. Ein logischer Schritt. Der Wechsel nach Wangen ist für den Innenverteidiger die Rückkehr zu seinem Stammklub. «Hier habe ich meine ersten Erfahrungen im Fussball gesammelt. Nach meiner Zeit in Härkingen möchte ich nun wieder für Wagen bei Olten spielen», sagt der 24-Jährige.

Nebst Näf verzeichnet Wangen bei Olten acht weitere Zuzüge. Blerim Bekteshi kommt vom FC Langenthal, Patrik Dibrani sowie Avni Halimi vom SC Zofingen und Philippe Conz vom FC Rothrist. Sie alle haben ebenfalls eine Vergangenheit auf der Chrüzmatt. Bekteshi spielte mehr als zehn Saisons für Wangen in der 1. Liga und war eine Zeit lang Captain.

Aus der 3. Liga vom HNK Croatia stossen Goalie Ante Pavic und Mittelfeldspieler Ivan Krivic zu den Wangnern, Angreifer Aaron Burkhardt kommt vom SC Schöftland. «Das Team ist eine Mischung aus guten jungen und einigen erfahrenen Spielern», sagt Näf.

Der hatte den FC Wangen bei Olten damals verlassen, weil es ihm nicht ins Kader des 1.-Liga-Teams gereicht hatte und er nicht in der zweiten Mannschaft spielen wollte. Über den Umweg FC Härkingen ist er nun also doch in Wangens erster Mannschaft angelangt. Und mit dieser nimmt er seine sechste Saison in der 2. Liga in Angriff. Sein bisher bestes Resultat mit dem FC Härkingen ist ein dritter Platz in der Saison 2016/17, seine zweite Spielzeit bei den Aktiven. Gemessen an den Einsatzzeiten (16 Mal durchgespielt) und Toren (deren sechs) war 2018/19 mit Schlussrang fünf aber noch erfolgreicher. «Es ist schade, dass die vergangene Saison nicht zu Ende gespielt werden konnte. In der Vorrunde war ich fit und habe nur wenige Minuten verpasst», sagt er über die abgebrochene Spielzeit 2019/20, die auf Platz acht endete.

Mit dem FC Wangen bei Olten, der 2017 aus der 1. Liga und 2019 aus der 2. Liga inter abgestiegen ist, soll es nach vorne gehen: «Ich will um den Aufstieg mitspielen, so lange wie möglich vorne dranbleiben. Man will ja immer Erster werden, wenn man antritt, und ich denke, dass wir die Mannschaft dafür haben, um vorne mitzuspielen.» Als grösste Konkurrenten auf die Spitzenplätze schätzt er den FC Iliria und den FC Olten ein. «Iliria war in der abgebrochenen Saison schon auf Platz eins, Olten gehört als Absteiger auch zu den Favoriten.»