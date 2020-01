Stürmer Dominic Weder bleibt ein weiteres Jahr beim EHC Olten

Dominic Weder bleibt dem EHC Olten erhalten. Der junge Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. In der laufenden Meisterschaft bestritt der Flügelstürmer bisher 32 Partien für die Powermäuse und erspielte sich dabei 9 Skorerpunkte (6 Tore, 3 Assists).

Sportchef Marc Grieder: «Dominic Weder ist ein sehr talentierter, flinker Flügelspieler und hat sich perfekt in unserem Team integriert. Er ist jung und bringt noch viel Potenzial für seine erfolgreiche Weiterentwicklung mit. Wir freuen uns, mit ihm auch die nächste Saison planen zu dürfen.»

Dominic Weder ist auf diese Saison 2019/20 hin vom HC La Chaux-de-Fonds, wo er als Leihspieler des HC Davos die letzte Saison absolvierte, zum EHC Olten gestossen. Zuvor war er in Davos im Nachwuchs engagiert, kam dabei auch zu einzelnen Einsätzen in der National League. Ausserdem hatte es der talentierte Ostschweizer in diverse Junioren-Auswahlen geschafft. (pd)