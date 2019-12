Sportchef Daniel Bühlmann lotste schon einige spezielle Typen zu Volley Schönenwerd: Einmal rückte sogar die Polizei an

Zum Start der NLA-Rückrunde treffen mit Schönenwerd und Amriswil die zwei mit Abstand besten Teams der ersten Qualihälfte aufeinander. Leader Amriswil hat alle acht Spiele gewonnen, davon deren zwei im Tiebreak. Die einen Punkt dahinter lauernden Schönenwerder blieben im ersten Direktduell zum Saisonauftakt in Amriswil chancenlos, unterlagen in drei Sätzen mit 18:25, 14:25 und 14:25. Dann reihten die Schönenwerder sieben Siege aneinander.

«Der Match gegen Amriswil kam für uns gerade richtig», blickt Sportchef Daniel Bühlmann zurück. Nach der überzeugenden Vorbereitung wurde bereits zu sehr von einem Top-2-Platz und der Finalteilnahme geredet. «Doch dann hatten bei Amriswil von Anfang an alle Spieler in allen Disziplinen einen Höhenflug. So stark habe ich sie nicht mehr gesehen diese Saison, hoffentlich am Samstag auch nicht. Wir bekamen auf die Kappe, und das war gut so.»

Jeder Spieler habe gemerkt, dass noch mehr investiert werden muss. «Ab Spiel zwei war es wie ein umgekehrter Handschuh», sagt Bühlmann. «Die Mannschaft spielt stabil und nahezu fehlerfrei. Ausser am Service, aber da nehmen wir auch viel Risiko. Die Leistung im Sideout war hervorragend, Passeur Niko Wolanski ist bis jetzt das zentrale Element im Spiel.»

Lediglich drei Sätze mussten die Schönenwerder in den letzten sieben Spielen abgeben. Amriswil setzte sich gegen Lausanne und Chênois erst in fünf Sätzen durch. Die Thurgauer haben insgesamt deren acht Söldner in ihren Reihen, aus acht verschiedenen Nationen. Topskorer des Teams ist der Österreicher Thomas Zass. Der vierfache Schweizer Meister Amriswil gewann im Vorjahr die Qualifikation, scheiterte dann aber im Final an Lausanne. Dafür sicherten sich die Ostschweizer den Cup.

Was die Finanzen angeht, sei Amriswil wohl der Krösus der Liga, mutmasst Bühlmann: «Sie verfügen auch dieses Jahr über ein hervorragendes Kader und auch eine sehr gute Breite», anerkennt Bühlmann. «Schwachpunkt ist sicher die Annahme, dort können wir sie knacken.» Amriswil werde wohl versuchen, viel Druck aufzubauen mit dem Aufschlag.

«Wir werden beim Sideout sicher unter Druck kommen. Dann müssen wir liefern, ihnen den Wind aus den Segeln nehmen und selber Druck aufbauen.» Diesmal soll es ein ausgeglichenes Spiel werden, nicht wie die erste Begegnung am 12. Oktober. Nur 46 Punkte gelangen den Schönenwerdern damals. Und heute? «Ich tippe auf einen 3:2-Sieg für uns», sagt Daniel Bühlmann.