Bei den Damen schafften zwei Turnerinnen aus dem Kanton Solothurn den Einzug in den Final. Am Boden holte Michela Bisig die beste Note des Teams. Sie schloss diese Disziplin mit einer 9.20 ab. Selina Kurmann holte an den Ringen eine 9.20 und lag im internen Vergleich der Fünf klar vorne. Der Sieg im Sprung ging an Janine Acklin mit einer 9.15. Am Reck waren Michela Bisig und Janine Acklin mit einer 9.30 gleichauf.

In der Gesamtrangliste belegten die Solothurnerinnen den neunten Rang, mit einer Gesamtpunktzahl von 145.00 Punkten. Für Selina Kurmann und Michela Bisig geht es nun am 11. und 12. November in Luzern weiter. Der Sieg in der Kategorie Damen ging an Aargau vor Zürich und Bern.