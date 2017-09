Das Glück des Tüchtigen stand Solothurn beim neunten Sieg in Serie bei Luzern II wahrlich bei. „Heute hat nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen“, stellte Gästetrainer Dariusz „Darek“ Skrzypczak ohne Umschweife fest. Dass sein Team mit grossem Glück diese drei Punkte geholt hat, führt der Pole vor allem auf die „individuelle Klasse“ von Stauffer zurück. Den Siegtreffer von Chatton in der 86. Minute schreibt er seinem zentralen Mittelfeldspieler zu: „Er hat richtig spekuliert und gut antizipiert bei diesem Abschlag vom FCL-Hüter und ist so in den Ball gelaufen und er hat gesehen, wie Chatton rechts von ihm mitläuft und ihn mit viel Übersicht angespielt“.