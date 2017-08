Es waren die altbekannten Probleme, die Trimbach plagten. Auch an diesem Spieltag der Nationalliga A konnte Froburg seine grössten Mankos nicht beseitigen. Chancenverwertung, Match-Tie-Breaks und Doppelpartien sind in diesem Jahr die ärgsten Widersacher des TC. Dabei begann der Tag so ausgezeichnet: Drei Einzel in Folge währte das Glück des Sieges. Drei Punkte aus drei Matches liessen schon wieder von den Halbfinals träumen. So ein guter Start, so viel schien wieder möglich. Die anschliessenden sechs Partien holten Trimbach wieder auf den Boden der Tatsachen: Nur Niederlagen, davon drei erneut in Match-Tie-Breaks.