Siegesserie gebrochen: Trotz zweifacher Führung muss der EHC Olten als Verlierer vom Eis

Nur zwei Tage nach dem 3:1-Heimsieg gegen Visp reist der EHC Olten in den Thurgau. Die erste Partie in dieser Saison in Olten entschieden die Powermäuse nach Anfangsschwierigkeiten doch noch klar mit 6:2 für sich. Allerdings wissen die Oltner aus der Vergangenheit, dass die Partien im Thurgau unbequem sein können. Dennoch der EHCO befindet sich in einem extremen Formhoch und könnte im Nordosten der Schweiz den neunten Sieg in Serie feiern. Verfolgen Sie die Partie (Spielbeginn: 20.00 Uhr) hier im Liveticker.