prev next

In der 12. Runde der Swiss League traf der EHC Olten in der Zielbau Arena auf den EHC Winterthur. Nach dem 5:0-Auswärtserfolg gegen Sierre können die Powermäuse ihre gut Form bestätigen und gewinnen verdient. In einer umkämpften Partie setzen sich die Oltner im Shootout durch.