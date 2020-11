Seine Eltern lernten sich am Ironman in Hawaii kennen

«Die Grenze ist der Verstand. Solange du dir vorstellen kannst, etwas zu erreichen, kannst du das auch schaffen, wenn du nur hundert Prozent daran glaubst.» Dieses Zitat von Arnold Schwarzenegger prangt als Motto auf der Website des Triathleten Lars Holenweger.

Die grossen, längerfristigen Ziele des 22-Jährigen heissen Olympische Spiele 2024 in Paris sowie 2028 in Los Angeles und Ironman in Hawaii. Vom kommenden Jahr erhofft er sich, dass wieder mehr Wettkämpfe stattfinden. «2021 wird mein letztes Jahr auf der Stufe U23», blickt er voraus. «Ich will an der EM und an der WM gute Resultate erzielen – wenn sie denn durchgeführt werden.»

Seit gut 15 Jahren spielt der Triathlonsport in Lars Holenwegers Leben mittlerweile schon eine zentrale Rolle. Seine Eltern lernten sich Mitte der 90er-Jahre am Ironman in Hawaii kennen. «Beide haben viel Sport gemacht, meine Mutter vor allem Triathlon», sagt er. 2005 nahm er als 7-Jähriger an seinem ersten Wettkampf teil.

«Ab diesem Zeitpunkt wurde Triathlon zu meiner grössten Leidenschaft», erinnert er sich. Seine stärkste Disziplin ist das Schwimmen, weil er in Oberdorf, wo er aufwuchs, schon früh die Vorzüge des 15-Meter-Beckens im Hallenbad nutzte. Eigentlich sagen ihm das Laufen und das Radfahren aber mehr zu. «Diese Disziplinen sind abwechslungsreicher und man bekommt mehr von der Umgebung mit als beim Schwimmen.»