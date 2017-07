Benvenuto Savoldelli, am Donnerstag sind Sie nicht mehr EHC-Olten-Präsident, damit beenden Sie ein grosses Kapitel in Ihrem Leben. Wie ist Ihre Gefühlslage?

Benvenuto Savoldelli: Ich konnte mich nun ein Jahr darauf vorbereiten. Aber es ist schon ein mulmiges Gefühl. Immerhin war ich 21 Jahre dabei. Man muss sich vorstellen: Meine Kinder kennen nichts anderes als ihren Vater, der eng mit dem EHC Olten verbunden ist. Das ist verrückt. Was mich glücklich schätzt und den Abschied etwas einfacher macht, ist die Tatsache, dass wir eine Crew am Start haben, die den Klub mit Herzblut einen Schritt vorwärtsbringen und diesen Aufstieg in Angriff nehmen will. Wobei sie dasselbe Credo verfolgen wie ich: Nicht mehr Geld auszugeben, als wir haben, das freut mich.

Blicken wir zurück auf Ihre Amtszeit: Was würden Sie als Ihre grösste Errungenschaft bezeichnen?

Das ist mit Sicherheit, dass ich 2004/2005 den Klub zusammen mit dem damaligen Präsidenten Hans-Ruedi Bättig und weiteren Unterstützern vor dem Bankrott retten konnte. Ich mag mich noch gut erinnern: Ende August musste ich in die Kabine. Die meisten Spieler wussten noch nicht einmal, wer ich bin, und ich musste ihnen verkünden, dass sie ihren ersten Lohn der neuen Saison nicht erhalten werden. Das war eine grosse Krise. Am Ende konnten wir knapp den Abstieg in die 1. Liga vermeiden.