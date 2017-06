Olten überraschte zum Auftakt

Und so kam es, dass die Solothurner das Derby plötzlich gewinnen mussten, um nicht schon in der Sommerpause mit einem Bein in der 1. Liga zu stehen. Ganz anders die Oltner. Obwohl nach ELO-Rating lediglich die Nummer 10 unter den zehn Teams der NLB-Ostgruppe, gewannen sie überraschend die beiden ersten Matches. Dass es im Derby keinen weiteren Punktezuwachs gab, führt Adrian Kamber primär auf die individuelle Klasse des Gegners zurück: «Solothurn war an allen acht Brettern stärker besetzt.» Dem 1:7-Debakel versucht der SKO-Captain auch etwas Positives abzugewinnen: «Eine klare Niederlage ist einfacher zu verdauen, als wenn wir unglücklich 3½:4½ verloren hätten.»

Noch haben die auf Rang 6 liegenden Oltner, die in den beiden vergangenen Saisons jeweils auf wundersame Art und Weise dem Abstieg entronnen sind, doppelt so viele Zähler im Trockenen wie das achtplatzierte Solothurn. Doch für Adrian Kamber, der schon beim letzten Kantonalderby im Jahr 2007 in der 1. Liga dabei war und dank seines Siegs gegen Marcel Fischer massgeblichen Anteil am damaligen 4½:3½-Erfolg der Oltner hatte, ist klar: «Wir brauchen noch Punkte, um oben zu bleiben. Warum nicht in den beiden nächsten Partien gegen St. Gallen und Zürich II – obwohl wir auch gegen die als Aussenseiter antreten?»

Noch mindestens vier Zähler aus den restlichen vier Runden braucht nach Ansicht von Marcel Fischer auch das mit den beiden letztplatzierten Tribschen und Schwarz-Weiss Bern punktgleiche Solothurn, um den direkten Absturz von der Nationalliga A in die 1. Liga zu verhindern. «Ich hoffe, der Knopf hat sich nun gelöst. Wir haben zwar noch starke Gegner. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.»