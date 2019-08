Nicht ganz von A bis Z, aber immerhin von B wie Beachvolleyball bis W wie «Wer wird Stafetten-König?» bot der Solothurner Ferienpass diese Woche Aktivitäten in so ziemlich allen erdenkbaren Sportarten an. Potz Blitz und Donner, auch das gehörte zum Ferienpass: Am Mittwoch musste der Stand-up-Paddling-Kurs beim Peer 11 abgesagt werden, weil es wegen des Gewitters zu gefährlich gewesen wäre, auf der Aare zu paddeln. Keine Angst vor dem Nass hatten die Mädchen, die sich im frisch renovierten Hallenbad in Oberdorf zum Synchronschwimmen trafen. Das Schwierigste war es, den «Nasenklemmer» aufzusetzen, damit bei den Übungen kein Wasser in die Nase kommt. Doch wenn es darum ging, dass alle gemeinsam mit den Füssen strampelten, dann war da schon rasch eine gewisse Harmonie zu erkennen. Der SC Blustavia rekrutiert junge Fussballerinnen Wasserfest waren auch die Fussballerinnen auf dem Mittleren Brühl. Der SC Blustavia bot bei strömendem Regen einen Kurs nur für Mädchen an, und die machten auch «pflotschnass» mit ganzem Einsatz mit. «Wir sind der einzige Fussballverein in der Region, der reine Mädchenteams führt», erklärt Tom Wälti, Leiter Frauenfussball beim SC Blustavia, das Konzept.

Dazu zählen auch Ladina Schaller und Lea Zellweger, die beiden eingesetzten Trainerinnen, die extra einen Tag frei- und eine Vorbildfunktion übernahmen. «Für manche Mädchen ist es kein Problem, mit den Buben zusammen zu trainieren, aber viele ziehen es vor, unter sich zu spielen, und auch diese sollen dem Fussball nicht verloren gehen.» Vom Ferienpass erhofft sich Tom Wälti, dass sich das eine oder andere Mädchen einem Juniorinnenteam anschliessen wird. Hindernisparcours und Bogenschiessen Derweil zirkelten auf dem Sportplatz der Kantonsschule Solothurn die Kids mit ihren Velos über einen Parcours. Zuerst gings darum, schön geradeaus zu fahren, dann wurden die Hindernisse immer schwieriger, und die Fortschritte, die die Kinder in einer einzigen Stunde machten, waren beeindruckend. «Bei uns geht es um den Breitensport», sagte Theo Scherrer von «Cyclingskills». «Schliesslich haben alle Spass am Biken, nicht nur die grossen Talente, die an die Rennen gehen. Wir wollen mit unserem Angebot gezielt den Breitensport fördern.»