Seit 2011 führen die Organisatoren zusätzlich zum Zermatt Marathon den Ultra Zermatt Marathon durch. Wenn die Läufer des Zermatt Marathons bei der Kapelle auf dem Riffelberg das Ziel in Griffnähe haben, warten auf die Ultra-Marathon-Läufer noch exakt 3,4 Kilometer und happige 514 Höhenmeter. Das Ziel auf dem Gornergrat liegt auf 3089 Metern. Die Strecke beträgt insgesamt 45 595 Meter.

Zum 16. Mal fand am Samstag der Gornergrat Zermatt Marathon statt. Als Ultra-Spezialist erwies sich wiederum der gebürtige Fulenbacher Roman Wyss, der mittlerweile in Niederbipp wohnt. Vor zwei Jahren hatte der 41-Jährige den zweiten Schlussrang belegt. Im letzten Jahr lief er als Sieger ins Ziel.

Diesen Erfolg wiederholte der Langstreckenspezialist am Wochenende. Bei sämtlichen Zwischenzeiten lag Roman Wyss in Führung und siegte mit einem Vorsprung von 15 Minuten auf den St. Galler Alexander Heim. Auf den dritten Rang lief Sandro Späth. Dieser wies bereits einen Rückstand von zwanzig Minuten auf.

Ausgezeichnete Bedingungen

«Ich bin sehr glücklich, dass es für den Sieg gereicht hat», sagte Wyss nach seinem Triumph. «Die Laufbedingungen waren ausgezeichnet und ich fühlte mich gut.» Er liebe die langen Distanzen, fügte der ehemalige offensive Mittelfeldspieler des SC Fulenbach an: «Ich kann mir die Rennen jeweils sehr gut einteilen und sie auch geniessen.»

Nebst dem Zermatt Marathon hat auch der Swissalpine Marathon in Davos einen hohen Stellenwert für Wyss: «Seit 2011 war ich in Davos jedes Jahr am Start, bin die 78 Kilometer also schon sechsmal gelaufen. Letztes Jahr konnte ich die M40-Kategorie gewinnen.» Der Swissalpine Marathon in Davos findet heuer in am 29. Juli statt.