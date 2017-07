Anfang Juni erreicht Doris Schweizer den absoluten Tiefpunkt: Bei einem Mehretappenrennen in England ist ihr Tank endgültig leer. Nichts geht mehr. Die dänische Profi-Equipe Veloconcept Women Team, bei der die 27-jährige Oltnerin unter Vertrag steht, zieht die Notbremse und schickt Doris Schweizer nach Hause. Die medizinischen Untersuchungen und Tests gleich im Anschluss zeigen ein klares Bild: chronische Überbelastung, im physischen und psychischen Bereich.

Diese Diagnose ist das vorläufige Ende einer mehrmonatigen Berg-und-Tal-Fahrt, die für Doris Schweizer in den letzten Wochen vor dem Aus in England immer mehr zu einer reinen Talfahrt verkommen war. Eine Talfahrt, die die letztjährige Schweizer Meisterin im Zeitfahren und auf der Strasse hätte stoppen können, aber ihr Kopf wollte nicht. «Ich war in einem Hamsterrad gefangen und machte einfach immer weiter, bis gar nichts mehr ging», sagt sie im Nachhinein.

Fehlstart in die neue Saison

Rückblende: Der Start in die neue Saison verlief für Doris Schweizer nicht wie gewünscht. Sie erlitt einen Schicksalsschlag in der Familie, kämpfte mit technischen Problemen bei ihrem Rennrad und zog sich zu allem Übel im März bei einem Etappenrennen auch noch eine Entzündung der Achillessehne zu. «Ich musste daraufhin zehn Tage pausieren, wollte aber für die Frühjahresklassiker unbedingt wieder fit sein», so Schweizer. Trotz grossen Schmerzen biss sie sich durch und beendete die Rennen. Die Folge: Die Entzündung war zurück und Doris Schweizer musste erneut pausieren.

Das tat sie jedoch mehr schlecht als recht. Bereits eineinhalb Wochen später stand sie am Start des Mehretappenrennens Emakumeen Bira, bei dem sie im Vorjahr die Bergwertung gewonnen hatte. Die Erwartungen waren also hoch. Zu hoch. «Ich wusste schon vor dem Start, dass ich meine Leistung nicht werde abrufen können, aber ich wollte unbedingt meinem Team helfen und an den Start gehen. Eine erneute Pause wollte ich um jeden Preis verhindern», sagt Schweizer. Es kam, wie es kommen musste. Am letzten Tag des Rennens folgte der Einbruch. Eine längere Pause wäre dringend nötig gewesen, um die Batterien wieder voll aufzuladen.