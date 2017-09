Erstmals auf internationaler Bühne

Obwohl Marius Kaiser momentan nicht dem Juniorennationalkader angehört, darf er vom 29. September bis 1. Oktober erstmals an einem internationalen Wettkampf teilnehmen. Mit seinen starken Leistungen im Spätsommer verdiente er sich die Selektion für den Junior European Cup (JEC) im österreichischen Fürstenfeld. Um an diesem Anlass teilzunehmen reist der 18-Jährige direkt von der Maturareise in Kroatien ab. In Österreich stehen Wettkämpfe in drei verschiedenen Disziplinen an: Sprint-, Langdistanz und zum Abschluss eine Staffel sind die drei Prüfungen.