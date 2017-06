Die beiden Aufsteiger FC Lommiswil und FC Oensingen werden in der kommenden Saison die 2. Liga komplettieren (wir berichteten). Das Nachsehen blieb dem FC Klus/Balsthal, der nach 2014 und 2016 zum dritten Mal innert vier Jahren den Aufstieg in die höchste Spielklasse des Kantons verpasste. «Wir lassen die Köpfe deshalb jetzt sicher nicht hängen», stellt FCKB-Präsident Luigi Furcillo klar, «im Gegenteil, wir arbeiten geduldig weiter und werden es im nächsten Jahr wieder versuchen.»

Klus/Balsthal qualifizierte sich mit 58 Punkten aus 22 Spielen als Spitzenreiter der Gruppe 2 souverän für die Aufstiegsspiele. Für Furcillo keine Selbstverständlichkeit: «Was das Kader betrifft, hatten wir die eine oder andere Veränderung im letzten Sommer. Deshalb hatte ich vor dem Saisonstart gemischte Gefühle. Ich war erstaunt, wie locker wir durchmarschiert sind.» Es ging offenbar zu locker.

Fünf Runden vor Schluss hatten die Thaler das Ticket für die Aufstiegsspiele bereits in der Tasche. Am Ende lagen sie neun Punkte vor Oensingen und 16 vor dem drittplatzierten FC Olten II. «Wir hatten praktisch keine richtigen Ernstkämpfe mehr in der zweiten Saisonhälfte», bringt Präsident Furcillo das Problem auf den Punkt. «Wir spielten in der Rückrunde teilweise schlecht, gewannen die Spiele aber dank dem nötigen Glück trotzdem.»

0:5-Pleite vor den Aufstiegsspielen

Klus/Balsthal habe sich in der Rückrunde den Gegnern angepasst, so Furcillo weiter. Endgültig offenbart habe sich das Formtief der Mannschaft am letzten Spieltag bei der 0:5-Pleite in Wolfwil. Der FCKB habe dieses Spiel nicht mit Absicht verloren und so den Wölfen den Ligaerhalt geschenkt, wie böse Zungen im Internet behaupten, hält er fest: «Wir hatten einige Absenzen und sie spielten einfach ganz stark.