Positiver Coronatest beim EHC Olten: Die ganze Mannschaft in Quarantäne

Die Medienmitteilung des Klubs: "Beim EHC Olten ist ein Spieler der 1. Mannschaft positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet worden. Der kantonsärztliche Dienst des Kanton Solothurn hat nun verordnet, dass sich die gesamte 1. Mannschaft und der Staff des EHC Olten für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. Weitere Abklärungen und Entscheidungen werden in den nächsten Tagen getroffen."

Bereits klar ist damit, dass die drei Meisterschaftsspiele der kommenden Woche am Dienstag gegen Thurgau, am Freitag in La Chaux-de-Fonds und am Sonntag gegen Langenthal verschoben werden müssen.

Bis jetzt waren die Oltner als eine der wenigen Swiss-League-Mannschaften weder von positiven Fällen noch von Spielverschiebungen betroffen gewesen. Vor dem EHCO hatten sich bereits die GCK Lions, der HC Sierre, der EHC Visp und der EHC Winterthur in Quarantäne begeben müssen.