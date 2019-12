Platz 3 erfolgreich verteidigt! Olten gewinnt spektakuläre Partie gegen Thurgau

«Weisse Haare? Ich trage doch mittlerweile schon ein Toupet!», ­witzelt Fredrik Söderström. Der EHCO-Trainer hat nach einem äusserst nervenaufreibenden 5:3-Sieg im Spitzenkampf gegen Thurgau letztlich gut lachen. Gerade noch rechtzeitig finden seine Powermäuse nach einem attraktiven Schlagabtausch auf die Siegerstrasse. Damit behauptet der EHC Olten den dritten Tabellenrang.

Zwei 5-gegen-3-Überzahl­situationen ausgelassen

Ein Pass von Lukas Haas in die zweite Reihe auf den heranstürmenden Diego Schwarzenbach und der Ur-Oltner schiebt 90 Sekunden vor Schluss flach zwischen den Torhüter-Beinen hindurch ein zum 4:3! Der Bann im Kleinholz ist endlich gebrochen – Eishockey könnte doch so einfach sein!

Mit dem siegbringenden Tor überschminkte der EHC Olten regelrecht seine Torimpotenz im Powerplay. Denn nur wenige Sekunden vor der Erlösung liessen die Oltner die zweite von insgesamt drei (!) 5-gegen-3-Überzahlsituationen des Abends ungenutzt verstreichen.

Es trug seinen Teil zur haarsträubenden Statistik im Powerplay bei: Aus zehn Powerplaymöglichkeiten resultierte lediglich einen Treffer. Zu durchschaubar und zu wenig Bewegung war im Spiel der Oltner bei einem Mann mehr auszumachen.

«Man konnte sehen, wie der Frust bei den Spielern allmählich stieg, weil im Powerplay nicht viel funktionieren wollte. Und die ganze Schweiz weiss mittlerweile, dass Garry Nunn von dort schiesst», sagt Söderström selbstkritisch und zeigt auf die halblinke Position, wovon Nunn nicht nur einmal im Abschluss scheiterte. «Ich denke, wir müssen etwas verändern», liess der Schwede offenkundig in seine Karten blicken.

Dabei hatte der EHC Olten noch mit hohem Tempo ins Spiel gefunden. Sinnbildlich für die ersten 20 Minuten stand der Führungstreffer von Esbjörn Fogstad Vold, der exzellent von Haas in den Lauf angespielt wurde, damit drei Gegenspieler stehen liess und die Scheibe einnetzte.

Zwei Gegentreffer innert 16 Sekunden

Doch so schnell der EHCO Fahrt aufnahm, so schnell war der HC Thurgau auch wieder zur Stelle. Zu Beginn des zweiten Drittels schnupperten die Powermäuse in doppelter Überzahl am 2:0. Doch weil die Oltner die hochkarätigen Chancen fast schon fahrlässig ausliessen, fanden die Ostschweizer erst so richtig ins Spiel. Innert 16 Sekunden drehte der HC Thurgau das Spiel zu seinen Gunsten.

Erst nahmen sich die Oltner wegen eines Wechselfehlers selber aus dem Spiel und daraufhin patzte auch noch Captain Philipp Rytz als hinterster Mann, worauf auch Torhüter Silas Matthys nichts mehr auszurichten hatte. Dies, nachdem er ­zuvor gleich zwei Mal in 1-gegen-1-Situationen gegen HCT-Ausländer Connor Jones als Sieger hervorging.

Es dauerte seine Zeit, bis der EHCO diesen Doppelschlag verdaut hatte. Nach einer Strafenflut wurde die Spitzenpartie etwas ruppiger geführt, wovon eher die Oltner, mit den Fans im Rücken, profitierten. Anthony Rouiller traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe auch Daniel Eigenmann auf einen abermaligen Rückschlag eine Antwort fand.

Und schliesslich setzte nach Diego Schwarzenbachs wichtigem 4:3-Treffer der für ­einmal unglücklich anrennende EHCO-Topskorer Dion Knelsen den Schlusspunkt ins leere Tor auf eine verrückte Partie.

Söderström: «Mir gefiel, wie die Spieler im dritten Drittel an sich glaubten, zusammenrückten und Charakter bewiesen.»

Nächstes Spitzenspiel in Kloten

Bereits morgen Sonntag kommt es zu einem weiteren Härtetest: Der EHC Olten gastiert zum Jahresabschluss bei Leader Kloten. «Das wird eine weitere harte Partie. Aber es tut gut. Ein kleiner Playoffmatch», sagt Anthony Rouiller und grinst. Ob es wohl auch Söderströms Haare guttun wird?