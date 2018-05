Den Streckenrekord der mehrfachen Berglauf-Europa- und -Weltmeisterin Martina Strähl verpasste sie um knapp 50 Sekunden. «Jetzt laufe ich am 2. Juni die Berglauf-Schweizer-Meisterschaft in Bütschwil, denn ich möchte meine Chancen auf eine EM- und WM-Teilnahme wahrnehmen», fügte Petra Eggenschwiler vorausschauend an.

Zufriedener OK-Präsident

Möglicherweise werde sie am 20. Juni auch beim Derendinger Abendlauf nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort an den Start gehen.

Simona Aebersold, in diesem Jahr Dritte an der Heim-EM im Orientierungslauf auf der Mitteldistanz, war mit ihrem wiederum zweiten Platz am Gempen zufrieden: «Ich bin fast 25 Sekunden schneller gelaufen als noch im letzten Jahr. Ich bin ja eigentlich keine Bergläuferin. Mein Hauptziel ist in diesem Jahr die OL-Juniorinnen-Weltmeisterschaft in Ungarn.»

Mit 771 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, von denen 747 das Ziel erreichten, konnte der OK-Präsident, Fabian Mathiuet vom TV Dornach, auch bei der 37. Austragung des Gempen-Berglaufs zufrieden sein: «Dank mehr als hundert OL-Läufern war die Beteiligung auch in diesem Jahr sehr erfreulich.»