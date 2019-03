Chris Bartolone, es setzt eine 1:4-Niederlage ab. Das war nicht genug auf der ganzen Linie.

Chris Bartolone: Nein, das war nicht genug. Das habe ich soeben auch den Jungs in der Garderobe gesagt. Wir hatten die Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu lenken. Wir spielten phasenweise nicht schlecht. Aber es ist nun mal nicht einfach, Spiele zu gewinnen, wenn man nach vier, fünf Minuten bereits 0:2 hinten liegt. Dann muss noch mehr gearbeitet werden.

Sie waren trotz den frühen Gegentoren stets im Spiel geblieben und haben zur Aufholjagd angesetzt, als individuelle Fehler das Spiel entschieden.

Ja, das war dann der Genickbruch. Wir müssen uns an unser System halten, die Scheibe tief spielen, den Gegner unter Druck setzen und selber Vorsicht walten lassen an den blauen Linien. Das ist das, was ich immer wieder predige. Es hat gut ausgesehen, als das Momentum zu uns kippte. Wir müssen in solchen Phasen fokussierter und cleverer sein. Aber es ist jetzt 2:2 in der Serie, und wir haben den Heimvorteil auf unserer Seite.