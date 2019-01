Stoisch, gefasst und bedacht, aber stets hellwach, bereit für die nächste Spielsituation: Über die Spielart von Lukas Haas wurden im Kreise des EHC Olten schon einige hitzige Debatten geführt. Wie er behäbig über das Eis gleitet – man könnte fast meinen, er hätte im Alter von 30 Jahren kaum mehr Spass an seinem Job, an seiner Berufung, am Eishockey.

Doch Lukas Haas hat die unlernbare Hockey-Fähigkeit, mit dem Kopf, mit dem Auge, mit den Händen einen Tick schneller zu sein als seine Gegenspieler, das Spiel vorauszusehen. Das hatte er am Sonntag im Spiel gegen Kloten einmal mehr bewiesen.

Plötzlich erahnte er eine 2:1-Situation, in welcher er geduldig den idealen Abspielmoment abwartete und Mäder zum Ausgleich bediente. Oder wie er den bisweilen fast fehlerlosen Kloten-Torhüter Joren van Pottelberghe zum 3:1 vernaschte, war Extraklasse.