Diese Gelassenheit hat in Olten nicht funktioniert und dazu geführt, dass die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Und auch wenn er es so nie sagen wird – am Ende des Tages wird er sich gedacht haben: Was mache ich als NHL-Legende, Weltmeister und Olympiasieger eigentlich noch in Olten? Anders als zu Langnau, wo er ab Herbst 1999 seine grosse Trainerkarriere so richtig lanciert hat, wo sein Sohn Anton heimisch geworden ist, hat er zu Olten keinerlei emotionale Bindung. Sein Kumpel Jakob Kölliker hatte ihm, als er noch Sportchef war, den Job in Olten verschafft.

Potenzial für National League

In Olten ist bei aller Leidenschaft fürs Eishockey die Hege und Pflege der Leistungskultur etwas vernachlässigt worden. Weil der tüchtige Geschäftsführer Peter Rötheli den Spielern zu nahe steht. Die Bildung familiärer Strukturen führt zu einem milden Leistungsklima.