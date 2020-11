Mittwochsspiel EHCO-Kloten verschoben: Kloten wegen Corona-Fall in Quarantäne, spielt Olten stattdessen am Freitag?

Der EHC Olten hat erst in der vergangenen Woche die zehntägige Quarantänezeit abgeschlossen und hätte an diesem Mittwoch wieder in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen sollen. Die Vorfreude auf den Restart war gross.

Doch nun hat das Virus zugeschlagen - nein, nicht bei Olten, sondern erstmals bei Gegner Kloten, die bislang unversehrt geblieben sind. So findet das Spiel vom Mittwochabend im Kleinholz nicht statt und muss verschoben werden.

Gastiert der HC Thurgau am Freitag im Kleinholz?

Weil gleichzeitig die EVZ Academy die Quarantäne absitzt, kann der HC Thurgau am Freitag nicht in Zug antreten.

Deshalb steht der Verband derzeit in Abklärungen mit den beiden gesunden Klubs Olten und Thurgau, ob die Partie zwischen Olten-Thurgau vorgezogen und am Freitagabend in Olten ausgetragen werden kann.

Es gilt soweit für alle Eishockeyklubs derzeit nur eines: Mit Spontanität und raschem Handeln durch die Krise.

Update folgt...