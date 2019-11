Mit Zuversicht durch die Krise: Wie der TV Solothurn seine Negativserie beenden will

Neun Spiele, sechs Niederlagen und kein Ende der Negativserie in Sicht. Beim TV Solothurn herrscht kurz vor der Winterpause Krisenstimmung. Könnte man als Aussenstehender zumindest meinen. Im Gespräch mit Trainer Jürg Lüthi zeigt sich nämlich ein ganz anderes Bild.

Immer wieder lässt Lüthi folgenden Satz fallen: «Ich bin sehr zuversichtlich.» Der 49-Jährige verfällt trotz des elften Tabellenplatzes nicht in Aktionismus. «Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Wir wissen, was noch nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass wir im Nebel stehen und vor lauter Niederlagen keine Ahnung haben, was wir machen müssen», sagt Lüthi.

Für die Negativserie hat er dann auch nicht nur eine, sondern gleich mehrere Erklärungen parat. Zum einen wären da die Abgänge, allen voran der des Rückraumspielers Sven Schafroth, der nun für den TV Endingen aufläuft.

«Ein so guter Spieler kann nicht eins zu eins ersetzt werden. Einen Abgang wie diesen muss man mit dem Team lösen, indem man probiert, mehr Kreativität oder Variablen in den Angriff einzubauen. Die Kehrseite ist dann aber, dass das Zusammenspiel erschwert wird, weil sich die Spieler erst daran gewöhnen müssen», sagt Lüthi.

Dünne Personaldecke, wenig Routine

Am meisten zu schaffen macht dem Trainer allerdings das zu schmale Kader. «Es ist abhängig von der Gesamtsituation, die wir haben. Der TV Solothurn ist ein Ausbildungsverein», sagt Lüthi. Denn auch wenn die Liste der Spieler eigentlich schier endlos ist, kann er längst nicht auf alle zurückgreifen.

Die im erweiterten Kader der vom Verletzungspech geplagten NLA-Vereine HSC Suhr Aarau, BSV Bern und Wacker Thun aufgeführten Spieler werden bei ihren Stammvereinen gebraucht und eingesetzt. Wenig bis nie sind sie vor Ort in Solothurn. Die Förderung des Zusammenspiels? Auf diese Art und Weise und mit fehlender Trainingspraxis eher schwierig.

Gleichwohl musste auch der TV Solothurn selbst die Verletzungen mehrerer Spieler kompensieren. «In den ersten paar Runden der Saison konnten wir in der optimalen Besetzung spielen, alles hat gepasst. Jetzt haben wir Pech gehabt», fasst Lüthi den Absturz nach dem eigentlich ansehnlichen Saisonstart zusammen.

Verkehrte Welt zwischen Abwehr und Angriff

In den ersten vier Spieltagen konnten die drei einzigen Siege der laufenden Saison gefeiert werden. Doch auch schon da zeigte sich, dass der Wurm drin ist: Die für ihren Abwehrwall bekannten Solothurner liessen defensiv auf einmal viel zu viel zu. Umgekehrt glänzte dafür die oft als zu wenig gefährlich verschriene Offensive.