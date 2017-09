«Aus meiner Sicht hat die U21 vorrang», sagt der neue Cheftrainer Michel Bieri. Damit verdeutlicht er den neuen Grundsatz bei Mittelland. Der Nachwuchs gilt für den Verein als Säule der Zukunft. Im Frühjahr stieg die älteste Nachwuchsmannschaft in die oberste Spielklasse auf. Dort findet sich die U21 nun inmitten der Nachwuchsabteilungen sämtlicher A-Klubs wieder. Für Mittelland bedeutet dies, dass es quasi zwei gleichwertige Mannschaften aufbauen muss. Die Abhängigkeit von der Juniorenmannschaft ist gross: Bloss dreizehn Spieler der ersten Mannschaft können nicht mehr bei der U21 agieren. «Wir sind auf viel Willen und Einsatz der Jungen angewiesen», sagt Bieri. Einige Nachwuchstalente dürften ein Pensum von bis zu drei Spielen pro Wochenende auf sich nehmen.

Rückkehrer und Importspieler ergänzen das Kader

Ergänzt wird der Kader der ersten Mannschaft durch Rückkehrer wie Dario Berlinger und Michael Tschanz. Hinzu kommen der Tscheche David Řezáč und der Finne Sami Salminen, deren Leistungsvermögen noch schwierig einzuschätzen ist. Beide Importspieler meldeten sich auf Eigeninitiative bei den Vereinsverantwortlichen.

Augenfällig ist am neuen Kader die verstärkte lokale Verankerung. «Wir wollen Identität schaffen und den zuletzt verloren gegangenen Vereinsgedanken aufbauen», so Bieri. Der neue Sportchef Andrea De Icco kennt die Akteure der Region als langjähriges Vereinsmitglied. Sieben Spieler des aktuellen Kaders stammen aus Trimbach.

Die junge Mannschaft denkt dieser Tage nur an eines: Am Sonntag will sie den A-Ligisten St. Gallen aus dem Cup eliminieren. Zunächst gilt der Fokus dem Saisonauftakt gegen Schüpbach.