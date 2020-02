Mission Selbstvertrauen tanken: Der EHC Olten nimmt gegen die Kellerteams den Quali-Schlussspurt in Angriff

«Schauen Sie sich das an», witzelt Fredrik Söderström gut gelaunt nach dem offiziellen Teil des morgendlichen Eistrainings und zeigt auf das Eis, wo die Spieler die letzten zehn Minuten individuell nutzen. «Alle Spieler sind da», sagt der EHCO-Trainer und schiebt nach, «aber lassen Sie mich dafür auf das Holz klopfen.»

Der EHC Olten ist zehn Tage vor Playoffstart, bis auf die Ausleihe von Verteidiger Stéphane Heughebaert an den EHC Basel, tatsächlich in Vollbestand seiner Kräfte. Der gefühlte Neustart in ein neues Kapitel bedeutet in erster Linie auch, dass Stan Horansky zurück im Team ist.

Der verletzungsanfällige Ausnahme-Stürmer nahm gestern ohne Zurückhaltung am Mannschaftstraining teil und stürmte an der Seite von Dion Knelsen und Garry Nunn, was darauf schliessen lässt, dass er heute sein Comeback geben dürfte.

Ob Horansky allerdings gegen den EHC Winterthur tatsächlich zum Einsatz kommt, wollen die Powermäuse erst am heutigen Matchtag definitiv entscheiden. Klar ist, dass die Oltner in den letzten zwei Spielen, am Dienstag auswärts bei Winterthur und am Samstag zuhause gegen die Ticino Rockets, bezüglich Horansky keine allzu grossen Risiken mehr eingehen wollen. «Wir möchten natürlich die beiden Spiele gewinnen, aber noch viel wichtiger als die sechs Punkte ist, dass wir möglichst viele gute Gefühle sammeln können, damit wir dann mit viel Selbstvertrauen in die Playoffs starten können», sagt Söderström.