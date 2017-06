Die Aare rund um Solothurn kennt Melanie Mathys in- und auswendig. Sieben bis acht Mal pro Woche sitzt sie in ihrem 4,5 Meter langen und 10 Kilogramm schweren Kanu und paddelt die Aare hoch und runter. Bis zu elf Kilometer legt sie dabei in einer Stunde zurück.

Seit Anfang Jahr wird sie im Rahmen der Trainings des neu gegründeten Stützpunkts von einigen weiteren Athleten und Trainerin Kristin Amstutz-Schläppi begleitet. Zuvor hatte Mathys, die zusätzlich zu den Trainings auf dem Wasser auch noch fünf bis sechs Kraft- und Konditionseinheiten pro Woche bestreitet, ihre Trainingskilometer zumeist alleine zurückgelegt.

Obwohl Melanie Mathys fast ausschliesslich auf dem ruhigen Gewässer der Aare trainiert, ist die Wildwasserabfahrt ihre Spezialdisziplin. In dieser nicht-olympischen Konkurrenz hat sie trotz ihrer erst 23 Jahre schon fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. 20 EM- und WM-Medaillen hat sie bei den Junioren und der Elite gesammelt und sowohl im letzten, als auch in diesem Jahr den Gesamtweltcup gewonnen.